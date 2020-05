Remdesivir godkjent som koronabehandling i USA

utenriks

Legemiddelet har i forsøk vist seg å kunne hjelpe covid-19-pasienter, men de store studiene er ennå ikke i mål.

The Food and Drug Administration hastebehandlet godkjenningen, som var klar fredag og ble kunngjort av president Donald Trump i Det hvite hus.

Det skjer etter at foreløpige resultater fra en statlig støttet studie i USA viser at Remdesivir, fra det amerikanske legemiddelselskapet Gilead Sciences, korter ned sykdomsforløpet med 31 prosent, eller i gjennomsnitt fire dager, for covid-19-pasienter på sykehus.

(©NTB)