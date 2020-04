Første koronadødsfall i krigsherjede Jemen

utenriks

Over 100.000 mennesker anslås å være drept siden Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, og hvor mange som har bukket under av sult og sykdom, vet ingen.

FN kaller Jemen verdens verste humanitære krise. Over 4 millioner mennesker er på flukt inne i landet, 20 millioner går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og 14 millioner av dem trenger ifølge FN umiddelbar humanitærhjelp.

Få testet

Bare 120 er hittil testet for koronavirus i Jemen, og det første smittetilfellet ble registrert 10. april. Torsdag kom meldingen om de to første koronadødsfallene i Aden, havnebyen der den saudistøttede regjeringen har hatt sin base.

– Det er meldt om fem nye tilfellet av covid-19 i dag, og av dem er det to dødsfall, opplyser helseminister Nasser Baoum.

Dramatiske følger

Hjelpeorganisasjoner har lenge advart mot hvilke dramatiske følger spredning av koronaviruset kan få i et land som Jemen, der millioner balanserer på randen av sult, der helsevesenet ligger nede og det kun fins 700 intensivplasser og 500 respiratorer.

De krigførende partene i landet lovet tidligere i måneden å la våpnene hvile som følge av pandemien, men våpenhvilen ble brutt alt dagen etter.

– Dette viser en total mangel på politisk vilje fra alle involverte i denne grusomme konflikten, som de sivile betaler den høyeste prisen for, konstaterte Xavier Joubert, som leder Redd Barnas hjelpearbeid i landet, i forrige uke.

Flere parter

Krigen mellom Saudi-Arabia og Houthi-opprørerne, som kontrollerer hovedstaden Sana, er ikke det eneste som vanskeliggjør en effektiv innsats mot koronaviruset i Jemen.

Sør i landet kjemper separatister i Det sørlige overgangsrådet (STC) mot Jemens saudistøttede eksilpresident Abd Rabbo Mansour Hadi og hans styrker.

STC rykket inn i Aden i august, har etablert selvstyre der og erklært unntakstilstand. At de støttes av De forente arabiske emirater, som også kjemper sammen med Saudi-Arabia for å gjeninnsette Hadi som president, gjør kaoset totalt.

Onsdag erklærte STC totalt portforbud i tre døgn og stengte moskeene i området der de har kontrollen, for å hindre smittespredning.

