Visepresident Pence trosset maskepåbud under sykehusbesøk

På Twitter-kontoen til sykehuset Mayo Clinic, ble det skrevet at klinikken hadde «informert» visepresidenten om maskepåbudet før besøk. Twitter-meldingen har siden blitt fjernet.

Under delen av besøket som var åpent for pressen, var det kun Pence som ikke brukte ansiktsmaske. Visepresidenten framholder at han ikke trenger å følge reglene, da han jevnlig blir testet for koronavirus.

– Siden jeg ikke har koronaviruset, tenkte jeg at det ville være en god mulighet til å være her, snakke med forskerne og de utrolige helsearbeiderne, se dem i øynene og si takk, forklarer han.

USA har tirsdag kveld over 1 million smittetilfeller i landet, ifølge tall fra Worldometer. Nesten 57.000 har dødd.

