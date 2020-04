Overskudd snudd til underskudd for Boeing – varsler kraftige kutt

utenriks

I samme periode i fjor endte selskapet med et overskudd på 2,1 milliarder dollar. Inntektene falt med 26,2 prosent i første kvartal.

Underskuddet gjenspeiler også «unormale produksjonskostnader» kuttet til midlertidig stans i produksjonen ved Boeing-fabrikken i delstaten Washington. Det skjer på grunn av covid-19-pandemien og produksjonsstansen for 737 Max-flyene, som fortsatt har flyforbud etter to alvorlige ulykker.

Pandemien fører også til redusert etterspørsel fordi flyselskapene utsetter kjøp og levering av fly og kjøper færre tjenester, inkludert vedlikehold som ikke er nødvendig.

Selskapet varsler en reduksjon i bemanningen på 10 prosent. Jobbkuttene skal delvis skje gjennom frivillig avgang, men det vil trolig også bli oppsigelser.

– Dette er snakk om 10 prosent for hele organisasjonen, men i de delene som merker problemene hos våre kommersielle kunder best, blant annet produksjonen av passasjerfly, blir kuttene over 15 prosent, sier konsernsjef David Calhoun. Produksjonen av modellene 777 og 787, også kjent som Dreamliner skal reduseres.

Allerede forrige uke kom det ubekreftede meldinger om 10 prosent kutt i den sivile virksomheten.

