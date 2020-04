Folkekongressen i Kina samles i mai

utenriks

Kongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling og omfatter rundt 3.000 representanter. Etter å ha blitt utsatt for første gang siden kulturrevolusjonen i 1996, er nå ny dato satt, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua onsdag.

At en dato nå er satt, vil bli tolket som et tegn på at Xis regjering er trygge på at landet nå har klart å få koronavirusutbruddet under kontroll.

Xi er blant dem som deltar hvert år. Delegatene kommer fra hele Kina, og møtes for å vedta lovforslag, budsjetter og personalsaker partiet alt har godkjent.

Mens mesteparten av de strenge smittevernstiltakene i Hubei-provinsen, der koronaviruset først brøt ut, har blitt lettet, vil det fortsatt være strenge karanteneregler for dem som ankommer Beijing fra andre deler av Kina. Det er foreløpig uklart hvordan det vil påvirke kongressen.

Folkekongressen brukes til å portrettere regjeringen som lydhør overfor folkets representanter, men debattene og avgjørelsene er forhåndsbestemt, og hele samlingen er velkoreografert av kommunistpartiet.

Likevel er det av global interesse, da det gir et lite innsyn i Kinas politiske og økonomiske ambisjoner for det kommende året. Kongressen har blitt avholdt hvert år siden 1978, med fast dato 5. mars de siste to tiårene.

