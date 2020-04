Bolsonaro skal etterforskes

utenriks

Fortrolig informasjon

Moro hevdet før helgen at Bolsonaro ønsket seg en politisjef som kunne gi ham fortrolig informasjon.

– Å overbringe denne typen informasjon er ikke oppgaven til det føderale politiet, sa Moro, som insisterer på at politiet må opptre uavhengig.

Eksministeren har også gjort det klart at han frykter presidenten vil forsøke å påvirke etterforskninger som berører familiemedlemmer.

To av Bolsonaros sønner etterforskes for misbruk av offentlige midler, ifølge Washington Post.

I forrige uke meldte avisa Folha de São Paulo at den ene av sønnene, Carlos Bolsonaro, mistenkes for å tilhøre en gruppe som sprer falske nyheter.

Splittet befolkning

Bolsonaro avviser på sin side å ha gjort noe galt. Presidenten mener det er opp til ham å avgjøre hvem han vil ha som politisjef.

Etterforskningen som nå igangsettes, kan potensielt ende med at Moro siktes for falsk forklaring. Men hvis etterforskerne mener det er hold i anklagene, vil det være mulig å stille Bolsonaro for riksrett.

En meningsmåling mandag viste at brasilianerne er splittet i synet på en eventuell riksrettssak.

En eventuell tiltale må imidlertid godkjennes av representantene i «underhuset» i Brasils nasjonalforsamling. Her er Bolsonaros støttespillere i flertall, påpeker nyhetsbyrået Reuters.

Sparket minister

Brasil er rammet av politisk krise samtidig som koronaviruset sprer seg i befolkningen, og helsevesenet i deler av landet er hardt presset.

Bolsonaro er blitt sterkt kritisert for å bagatellisere pandemien, og han ga helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken tidligere denne måneden.

Den nye helseministeren, Nelson Teich, vil i likhet med Bolsonaro lette på restriksjonene som er innført for å hindre smitte.

Tidligere justisminister Sergio Moro har en spesiell status i Brasil siden han som dommer spilte en sentral rolle i den gigantiske korrupsjonsetterforskningen som kalles Operasjon bilvask. Etterforskningen førte blant annet til at tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva ble dømt til fengsel.

I fjor fikk nettstedet The Intercept tilgang til informasjon som tydet på at påtalemyndigheten og den daværende dommeren Moro samarbeidet om å få Lula dømt. Moro nektet imidlertid for å ha gjort noe galt, og blant tilhengerne sine regnes han fortsatt som en helt i kampen mot korrupsjon.