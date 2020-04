Kina advarer Australia etter forslag om koronagransking

utenriks

– Å ty til mistanke, beskyldninger og splittelse på et så kritisk tidspunkt kan bare bidra til å undergrave den globale innsatsen for å kjempe mot pandemien, sier ambassadør Cheng Jingye i et intervju med den australske næringslivsavisa.

Ambassadøren antyder også at Australia kan bli rammet av en kinesisk boikott.

– Kanskje vanlige folk vil si «hvorfor skal vi drikke australsk vin? Eller spise australsk storfekjøtt?»

Australias statsminister Scott Morrison tok i forrige uke til orde for en internasjonal gransking av hvordan koronapandemien startet. Koronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan, og kinesiske myndigheter er blitt kritisert for å ha reagert for sent da viruset begynte å spre seg.

Ambassadør Cheng Jingye mener forslaget om en gransking viser at Australia støtter opp om politiske krefter i USA som fører en kampanje mot Kina.

