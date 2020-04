Tom Hanks donerer blod til koronaforskning

utenriks

Paret testet positivt for viruset i mars da de besøkte Australia, men er nå friske igjen.

I et podkastintervju med National Public Radio forteller Hanks at paret etter at de kom hjem til California lurte på hva de kunne gjøre for å bidra.

– Og faktisk fant vi ut at vi er bærere av antistoffene. Vi har ikke blitt kontaktet, så vi tok kontakt og spurte om de ville ha blodet vårt og om vi kunne donere plasma, forteller skuespilleren i intervjuet sitert av Variety.

Hanks har allerede navnet på den nye vaksinen klart: Hank-sine.

