Saudi-Arabia avskaffer dødsstraff for mindreårige

Nyheten kommer dagen etter at det ble kjent at Saudi-Arabia avskaffer pisking som straffemetode.

– Dette reflekterer hvordan Saudi-Arabia går fremover i realiseringen av kritiske menneskerettighetsreformer, og det på tross av utfordringene knyttet til covid-19-pandemien, sier president Awwad Alawwad i menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia, som varsler at det vil komme flere reformer.

Saudi-Arabia har et ekstremt konservativt, ikke-demokratisk sunnimuslimsk regime og et rettsvesen basert på sharialover. Mye av den politiske makten ligger i praksis hos kronprins bin Salman, selv om landet formelt sett er et eneveldig kongedømme.

Kronprinsen har gjennomført en rekke reformer, men også fått omfattende kritikk, blant annet i forbindelse med drapet på journalisten Jamal Khashoggi inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

