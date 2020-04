utenriks

Da vil det ha gått litt over to uker siden Johnson (55) ble utskrevet fra sykehus. Han ble alvorlig syk som følge av koronaviruset og sa selv at «det kunne gått begge veier».

Avisa Daily Telegraph skrev før helgen at Johnson skulle begynne å jobbe igjen mandag. Dette ble søndag bekreftet av statsministerens kontor.

