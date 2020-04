Boris Johnson tilbake i Downing Street

utenriks

Da vil det ha gått litt over to uker siden 55-åringen ble utskrevet fra sykehus. Han ble alvorlig syk som følge av koronaviruset og sa selv at «det kunne gått begge veier».

Johnson var innlagt i en uke på sykehus, hvor han tilbrakte tre av nettene på intensivavdelingen med oksygentilførsel.

Siden han ble utskrevet har han befunnet seg på sitt landsted Chequers i Buckinghamshire.

Han ankom statsministerboligen søndag, opplyser en kilde i Downing Street til Sky News samme kveld.

Brev fra opposisjonen

Johnson «kan ikke vente med å begynne på jobb igjen», ifølge utenriksminister Dominic Raab, som har fungert som regjeringssjef i Johnsons fravær.

Når Johnson begynner på jobb igjen, er det under økende press på regjeringen om å legge fram en plan for å lempe på koronatiltakene. Opposisjonspartiet Labours nye leder Keir Starmer har i et brev til Johnson bedt ham om å legge fram detaljene rundt en mulig gjenåpning.

Også fra det konservative regjeringspartiets rekker er det kommet oppfordringer om å lette på restriksjonene av hensyn til økonomien.

Laveste tall i april

Storbritannia rapporterte søndag det laveste daglige dødstallet på nesten fire uker.

Ytterligere 413 koronarelaterte dødsfall er registrert på britiske sykehus, og det totale tallet på døde pasienter med covid-19 var søndag 20.732.

De daglige rapporterte dødstallene er normalt lavere i helgene, men ikke siden 31. mars oppgitt et så lavt tall.

– Det er oppmuntrende tegn til framgang, sier miljøminister George Eustice, som holdt regjeringens daglige pressekonferanse søndag.

Store mørketall

Tiden er imidlertid ikke inne for å lempe på de strenge smitteverntiltakene, mener han. Først må britene være sikker på at det offentlige helsevesenet håndterer situasjonen, samt se et langvarig og stabilt fall i den daglige dødsraten. Restriksjonene som først ble innført 23. mars, er i denne omgang forlenget til 7. mai.

Siden helsedepartementets daglige oversikt ikke omfatter dødsfall utenfor sykehus, antas det reelle dødstallet fra koronapandemien å være langt høyere enn rapportert i Storbritannia.

Rundt 153.000 personer har så langt fått påvist koronasmitte i Storbritannia.

