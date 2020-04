Trump: USA vil sende respiratorer til andre land

utenriks

– Flott samtale med president Lenin Moreno i Republikken Ecuador. Vi vil sende dem respiratorer som de desperat trenger, skrev Trump på Twitter fredag.

I Ecuador er det offisielt registrert 576 koronarelaterte dødsfall, men det fryktes at det reelle tallet er langt høyere. Ifølge New York Times kan landet være et av de verst rammede i verden.

På Twitter skriver Trump at USA også vil sende respiratorer til Indonesia og El Salvador, og han antyder at også Honduras vil få pustemaskiner.

– Vi vil hjelpe dem med respiratorer, som det er desperat behov for. De har samarbeidet godt med oss om immigrasjon ved grensa mot sør! skriver Trump om El Salvador.

Ifølge presidenten er det nylig produsert et stort antall pustemaskiner i USA. På en pressekonferanse fredag sa han at USA nå har overkapasitet av respiratorer.

