Over 20.000 koronadødsfall på sykehus i Storbritannia

Antallet koronarelaterte dødsfall på sykehus i Storbritannia er oppe i 20.319, opplyser helsedepartementet lørdag, 51 dager etter at det første koronadødsfallet ble bekreftet i landet.

Dødstallet har steget med 813 siden fredag, da antallet nyrapporterte dødsfall var 684. Totalt har drøyt 148.000 testet positivt, av drøyt 517.000 personer som hittil er testet.

Ni av ti døde hadde en eller flere underliggende sykdommer, ifølge offisiell statistikk gjengitt av BBC.

Helsedepartementets daglige oversikt omfatter kun dødsfall blant sykehuspasienter. Det reelle dødstallet fra koronapandemien antas derfor å være langt høyere enn rapportert i Storbritannia.

Flest i England

De aller fleste sykehuspasientene, over 18.000, har dødd med covid-19 i England, en økning på 711 det siste døgnet.

Tallene fra England den siste uka viser at ni av ti døde var over 60 år, noe som også er trenden i resten av Storbritannia.

I Skottland har tallet på dødsfall blant koronasmittede pasienter økt med 47 til 1.231, viser tall fra det offentlige helsevesenet.

Ytterligere 23 har dødd i Wales, som har registrert totalt 774 dødsfall.

Anslår over 40.000 døde

Avisa Financial Times anslo tidligere i uka at det reelle tallet var over 40.000. For å inkludere dødsfall som har skjedd utenfor helsevesenet, tok avisen utgangspunkt i den siste oversikten over alle dødsfall i landet. Tall fra landets nasjonale statistikkbyrå tirsdag viste en overdødelighet på 75 prosent i England og Wales.

For en uke siden anslo organisasjonen National Care Forum at over 4.000 beboere med covid-19 har dødd på britiske pleiehjem, ifølge The Guardian.

