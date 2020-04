New York trapper opp testing etter «21 dager i helvete»

utenriks

Nye tall fra delstaten New York lørdag viser at antall sykehusinnleggelser nå har falt til det laveste nivået på tre uker. Drøyt 13.000 er nå lagt inn, omtrent like mange som 1. april før krisen vokste til nye høyder.

– Vi er tilbake der vi var for 21 dager siden – 21 dager i helvete, sa guvernøren lørdag, ifølge Reuters.

Over 16.000 koronasmittede har dødd i New York. Også antallet nye dødsfall fortsetter nedover, selv om 437 nye koronadødsfall er noe høyere enn dagen før.

– Alle tallene sier omtrent det samme, at vi er på vei ned fra toppen, sier Cuomo.

Etter at virustesting i ukevis har vært forbeholdt dem som viser symptomer, skal nå blant andre helsearbeidere, bussjåfører og ansatte ved renserier og matbutikker testes.

Rundt 20.000 koronatester og antistofftester gjennomføres daglig i New York. Med føderal hjelp er målet å doble dette tallet, ifølge Cuomo.

Leger, sykepleiere og andre ansatte ved fire sykehus i New York City som har behandlet et høyt antall covid-19-pasienter, er først ut i det nye testprogrammet for antistoffer.

Antistofftesting kan avdekke om en person har vært smittet av koronaviruset uten å ha hatt symptomer. Massetesting regnes som et viktig steg i gjenåpningen av samfunnet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte senest lørdag at det ennå ikke finnes noen beviser for at personer med antistoffer, er beskyttet mot å få viruset på nytt.

