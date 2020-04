Analytikere tror oljeprisene vil falle igjen

utenriks

Etter voldsomme svingninger den siste uken, har prisen på nordsjøolje det siste døgnet tilsynelatende stabilisert seg litt over 20 dollar per fat.

Amerikansk WTI-olje for levering i juni har steget kraftig og lå fredag rundt 16 dollar fatet.

Men selv disse historisk sett svært lave nivåene er for høye, ifølge analytikere. Årsaken er at etterspørselen er drastisk redusert som følge av koronakrisen.

– Et stort sjokk nærmer seg for produsentene, sier Bjørnar Tonhaugen i det norske analyseselskapet Rystad Energy i en uttalelse.

Mye av oljen som nå produseres, blir helt på store lagertanker rundt om i verden. De fylles raskt opp, og Tonhaugen tror lagerkapasiteten tar slutt i løpet av mai.

Heller ikke analytikerne i finansgiganten ING mener det er grunnlag for å opprettholde prisnivået. Økt spenning mellom USA og Iran vil trolig bare ha en kortvarig effekt, anslår de.

Prisen på litt over 20 dollar for nordsjøolje er omtrent 70 prosent lavere enn i begynnelsen av januar, da prisen var nesten 70 dollar per fat.

(©NTB)