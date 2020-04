Redd Barna skuffet over brudd på våpenhvilen i Jemen

utenriks

Onsdag var den siste dagen av den to uker lange våpenhvilen mellom partene i konflikten i Jemen, men våpenhvilen ble brutt etter kort tid.

– Det er svært skuffende at de krigende partene ikke klarte å legge ned våpnene i bare to uker for å avverge den mest overhengende faren som Jemen står overfor: et mulig utbrudd av covid-19, sier Xavier Joubert, som er Jemen-direktør for Redd Barna.

Sivile drept

Minst 38 sivile er drept eller lemlestet de siste to ukene. Fem barn er drept, og seks er skadd i forskjellige angrep. Bygninger er blitt truffet i angrep 29 ganger, ifølge Redd Barna.

– Dette viser en total mangel på politisk vilje fra alle involverte i denne grusomme konflikten, som de sivile betaler den høyeste prisen for, sier Joubert.

Dette er det andre forsøket på våpenhvile siden pandemien brøt ut.

Verdens verste

Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden. Krigen anslås å ha kostet over 100.000 menneskeliv og FN kaller Jemen vår tids verste humanitære krise.

Det første smittetilfellet av covid-19 i Jemen ble registrert 10. april, dagen etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Fra før var innbyggerne i Jemen utsatt for vold, feilernæring, sykdom og andre konsekvenser av krig. Nylig ble de også rammet av flom som øker risikoen for utbrudd av kolera og denguefeber.

Landet har bare 700 intensivplasser og 500 respiratorer, og mange av sykehusene er bombet.

(©NTB)