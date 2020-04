En femdel av alle newyorkere kan ha fått koronaviruset allerede

utenriks

Totalt 3.000 kunder ved supermarkeder rundt om i delstaten New York ble denne uken tilfeldig utvalgt og testet for antistoffer mot koronaviruset, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

– Det er essensielt for enhver delstat, etter min mening, å få dannet seg et klart bilde av hvor høy smitteraten er, sier Cuomo.

Nesten 14 prosent av prøvene i hele delstaten hadde positivt resultat, mens andelen var på hele 21 prosent i New York City, ifølge Cuomo.

Om andelen er gjeldende for den bredere befolkningen, betyr det at om lag 2,6 millioner i delstaten har blitt smittet av viruset – 1,7 millioner av dem i storbyen New York.

Torsdag har delstaten 263.460 registrerte smittetilfeller, og mer enn 15.500 dødsfall.

WHO-advarsel

Utbredt testing, også for antistoffer, anses som nødvendig om de amerikanske delstatene skal kunne løse opp tiltakene og få i gang økonomien. Om man har antistoffer i kroppen, betyr det at man allerede har vært smittet av viruset.

Man kan i så fall muligens være immun og dermed dra tilbake på jobb uten å risikere ny smitte. WHO advarte imidlertid i forrige uke om at det ikke er bevist at personer som er friskmeldt etter å ha vært smittet av koronaviruset, blir immune mot covid-19 eller ny smitte.

Usikkerhet

Det er knyttet usikkerhet til antistoff-tester, og testpopulasjonen er liten. Men Cuomo framhevet likevel at dødsraten for covid-19 kun er 0,5 prosent, om det er slik at 14 prosent av befolkningen i delstaten allerede har hatt sykdommen.

Det er mye lavere enn snittet i USA og de hardest rammede landene i Europa, som baserer snittregningen på bekreftede smittetilfeller. Ifølge Johns Hopkins-universitetet er dødsraten for bekreftede tilfeller i Belga hele 14,9 prosent, mens den er 13,6 prosent i Frankrike. I USA er den nede på 5,5 prosent.

