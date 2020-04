Trump skal undertegne ordre om innvandringsstans onsdag

utenriks

Innvandringspausen på 60 dager omfatter utstedelse av såkalte green cards, en ordning som gir permanent opphold og arbeidstillatelse. Midlertidige oppholdstillatelser som utstedes til gjestearbeidere og sesongarbeidere, stanses ikke.

Hundretusenvis av utenlandske arbeidere som jobber i sektorer som landbruk, helse og programvareindustri, er dermed uberørt av presidentordren som Trump sier han skal signere onsdag.

Trump begrunner likevel avgjørelsen med at en midlertidig stopp i innvandringen vil bidra til å sette arbeidsledige amerikanere først i jobbkøen når USA gjenåpner.

– Det ville vært galt og urettferdig for amerikanere som har mistet jobben på grunn av viruset, å bli erstattet med ny innvandringsarbeidskraft som flyr inn fra utlandet, sa Trump da han kunngjorde tiltaket tirsdag.

Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dager, men presidenten påpeker at den kan forlenges eller endres, og at han vil se an den amerikanske økonomien først.

I fjor utstedte amerikanske myndigheter rundt 1 million green cards. Halvparten av dem gikk til ektefeller, barn og foreldre av amerikanske statsborgere.

Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utstedelser kan bli forsinket som følge av tomånederspausen.

(©NTB)