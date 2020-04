Storbritannia har registrert høyeste ukentlige dødstall på 20 år

utenriks

I uken fra 6. til 10. april i år ble det registrert 18.500 dødsfall i Storbritannia, noe som er 8.000 dødsfall mer enn det som er normalt, melder BBC.

Koronaviruset er én årsak til økningen, men dødsfall som følge av andre årsaker har også økt.

Det kan gi grunn til å anta at nedstengningen av samfunnet har en direkte innvirkning på folks helse, skriver BBC.

Over toppen

Det britiske helsevesenet NHS har i en analyse vist til at dødstallene på sykehus har sunket siden 8. april, hvis man ser på datoene for dødsfallene.

Tallene regjeringen går ut med daglig, går ut fra når dødsfall ble meldt inn, ikke når de faktisk skjedde.

Professor Sir David Spiegelhalter ved Cambridge-universitetet fastslår at tall fra NHS antyder at landet er over toppen.

– Vurdert ut fra erfaringene i Italia kan dette bli en langvarig prosess, sier han til BBC.

Høyere dødstall

Statistikk fra dødsfall på aldershjem i England og Wales gir imidlertid et betydelig høyere dødstall i Storbritannia knyttet til koronaviruset enn det myndighetene oppgir daglig.

1.043 personer har mistet livet i forbindelse med koronasmitte på aldershjem i Storbritannia, mens over 500 har mistet livet i avlastningshjem eller private hjem, anslår det britiske statistikkbyrået.

Ettersom regjeringens offisielle dødsfall knyttet til koronaviruset bare går ut fra dødsfall på sykehus, er det reelle samlede antallet døde høyere.

Regjeringen opplyste tirsdag at 17.337 har mistet livet i forbindelse med koronasmitte.

