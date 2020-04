Analytiker om oljepriskollaps: – En forsmak på det som kan skje

utenriks

Nordsjøolje ble en kort stund tirsdag omsatt for under 20 dollar fatet, for første gang på 18 år.

Likevel var situasjonen i oljemarkedene langt mer dramatisk dagen før. Da kollapset prisen på amerikansk råolje for levering i mai, og prisen var på det laveste minus 40 dollar per fat.

– Dette er egentlig bare en forsmak på det som kan skje, sier analytiker Christian Kopfer i Nordea i Sverige.

Kopfer sier til nyhetsbyrået TT at det vil være for mye olje i markedet så lenge verden «er satt på pause» som følge av koronakrisen.

Oljelagre fylles opp

I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen mandag.

I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av typen West Texas Intermediate (WTI) som leveres allerede i mai.

Vanligvis kan aktørene i markedet lagre olje og satse på å selge den når prisene stiger. Men dette er blitt vanskeligere i USA nå som lagringskapasiteten er sterkt begrenset.

– Da blir oljen verdiløs siden ingen kan ta imot den, sier Kopfer.

Brent til bunns?

Analytiker Ed Morse i finansgiganten Citigroup tror noe lignende kan skje med olje av Brent-kvalitet – som oljen i Nordsjøen – hvis lagringsproblemet forverrer seg også i andre deler av verden.

– Brent kan følge WTI ned til bunnen, advarer Morse, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Olje av Brent-kvalitet er ikke like utsatt for lagringsproblemet, siden den ofte fraktes på skip. Den kan lett fraktes til nye markeder og lagres til sjøs på supertankere.

Men hvis overproduksjonen av olje fortsetter, vil det til slutt bli mangel på lagerkapasitet også på verdensbasis.

Fly står på bakken

Ekstreme tiltak mot koronapandemien i en lang rekke land er hovedårsaken til de lave oljeprisene.

Flytrafikken er sterkt redusert, og mange steder er også veitrafikken begrenset og fabrikker stengt. Dermed har etterspørselen etter drivstoff og olje falt dramatisk.

I forrige måned ble dessuten oljeprisfallet forsterket av at Saudi-Arabia og Russland ikke ble enige om forlengelse av en avtale om å begrense oljeproduksjonen.

Kutt i produksjonen

Opec-landene, Russland og andre oljeproduserende land ble til slutt enige om en ny avtale om produksjonskutt for halvannen uke siden.

I sin nåværende form ventes det ikke at avtalen blir effektiv nok til å stanse prisfallet som følge av koronakrisen. Men større kutt i oljeproduksjonen kan til slutt tvinge seg fram hvis prisene fortsetter å falle.

Også i den amerikanske delstaten Texas kan det bli aktuelt å pålegge selskaper å kutte produksjonen, ifølge avisen Financial Times.

Noen steder er det imidlertid en utfordring at oljebrønnene kan ta skade hvis kranene stenges.

– Handler om tilbud og etterspørsel

At oljeprisen synker under 0 dollar, har aldri tidligere skjedd. Magasinet Forbes beskriver mandagens negative oljepris som det mest sjokkerende som har skjedd i finansmarkedene så langt under koronapandemien.

At tirsdag er siste dag med kjøp og salg av WTI-olje for levering i mai, bidro til prisfallet.

Men også prisen på tilsvarende olje for levering i juni har sunket kraftig, og den lå tirsdag på 16 dollar per fat.

– Dette er ikke vanskelig matematikk, det handler om tilbud og etterspørsel. Oljeprodusentene er satt i en umulig situasjon, sier Christian Kopfer.

