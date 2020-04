WHO-sjef slår tilbake mot Trumps kritikk

utenriks

– Ingenting er holdt skjult for USA. Fra dag én, sa Tedros på en pressekonferanse som Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt mandag kveld.

Han bekrefter opplysningene i søndagens utgave at The Washington Post, der det sto at amerikanske helseeksperter mottok løpende informasjon fra WHOs representanter under koronautbruddet i Kina.

Tedros understreket også ingen land får mer informasjon enn andre, enten de har egne representanter i WHO eller ikke.

– Vi gir informasjonen vår til alle. Det er en forutsetning for forebygging, understreket han.

Trump har besluttet at USA ikke lenger skal finansiere WHO. Han har anklaget organisasjonen for at koronaviruset krever så mange liv og han mener også at organisasjonen i for stor grad baserer seg på informasjon fra Kina.

(©NTB)