Syriske medier melder om israelsk rakettangrep

Siden krigen i Syria startet i 2011, har Israel gjennomført hundrevis av angrep mot Syria. Angrepene har vært rettet både mot syriske regjeringsstyrker og regimets støttespillere: iranske styrker og den libanesiske Hizbollah-militsen.

– Luftforsvaret konfronterte et israelsk angrep over Palmyra og avskar flere fiendtlige missiler, melder nyhetsbyrået Sana mandag kveld.

Den israelske hæren kommenterer sjelden slike opplysninger, og har heller ikke denne gangen noen kommentar, ifølge AFP.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights opplyser at målet for angrepet var en militær flyplass der det befinner seg iranske styrker.

Angrepet mandag ble gjennomført få timer etter at Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif møtte Syrias president Bashar al-Assad i Damaskus for å diskutere den regionale utviklingen i lys av koronautbruddet.

