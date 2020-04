utenriks

Fallet på den brede S&P-indeksen var noe mindre, og aksjekursene endte ned 1,8 prosent.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen slet også, og stengte med en nedgang på 1 prosent.

Tidligere på dagen begynte prisen på amerikansk lettolje å synke kraftig. Mandag kveld måtte oljeprodusentene betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje. Årsaken er at de amerikanske oljelagrene er i ferd med å bli fulle som følge av lav etterspørsel etter at koronapandemien rammet verden.

