Nærmer seg enighet om ny stor krisepakke i USA

Det bekreftes av president Donald Trump som under søndagens pressebrifing sa at krisepakken kan være klar mandag. Finansministeren uttalte tidligere på dagen at partene kan komme til enighet allerede i løpet av søndag.

Krisepakken på opp mot 450 milliarder dollar, tilsvarende over 4.600 milliarder kroner, skal brukes til et låneprogram for småbedrifter, til å finansiere sykehus og til økt virustesting.

Finansminister Steven Mnuchin sier han håper krisepakken kan bli vedtatt av Kongressen neste uke.

