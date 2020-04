Harry og Meghan svartelister britiske storaviser

utenriks

De fire profilerte avisene som paret fra nå av vil ha «null samarbeid med», er The Sun, Daily Mail, Mirror og Express.

Herugparet sier det er fordi de nekter å «tilby seg selv som valuta for en økonomi basert på klikkagn og forvrengning».

I et brev til redaktørene skriver parets advokat at «det ikke handler om å unngå kritikk. Det handler ikke om å stoppe offentlige samtaler eller å sensurere korrekt dekning. Media har all rett til å skrive om og å ha en mening om hertugparet av Sussex. Men det kan ikke være basert på løgn».

Brevet er sitert av The Guardian.

Videre heter det at «de innflytelsesrike avisene over mange år har forsøkt å isolere seg fra å ta ansvar for det de sier eller trykker, selv når de vet at det er forvrengt, usant eller inngripende hinsides all fornuft».

Hertugparet har sluttet å bruke de kongelige titlene formelt og flyttet til Meghans hjemby Los Angeles.

