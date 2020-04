Vermont og Texas begynner gjenåpning mandag

utenriks

Trumps uttalelser lørdag kommer i kjølvannet av pressekonferansen fredag, da han ivret for en gradvis gjenåpning av USA så snart som mulig.

Lørdag sier presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters, at Texas og Vermont vil begynne å fjerne restriksjoner allerede mandag, mens Montana vil følge etter fra førstkommende fredag.

– Vi fortsetter å se en rekke positive tegn til at viruset har passert toppen, sier Trump.

Det er likevel flere guvernører i USA som advarer mot å lette på restriksjonene, og sier at de vil vente til bedre testmuligheter foreligger, slik at de er sikrere på bildet som gis av smitten. Det poengteres også at selv om virusutviklingen kan være på vei tilbake i noen delstater, kan den fremdeles være på et tidlig stadium i andre, slik at en gjenåpning kan få fatale følger.

Også forretningsledere har sagt til presidenten at de ønsker bredere testmuligheter på plass før de åpner opp igjen.

Lørdag sier Trump «vår testing blir bedre og bedre» uten å kunne legge fram konkrete bevis eller tall som understøtter påstanden.

I Texas-hovedstaden Austin demonstrerte Trump-tilhengere lørdag for gjenåpning og ropte blant annet «USA! USA!» og «La oss jobbe!”.

(©NTB)