Liten nedgang i nye koronadødsfall i New York

Det opplyste guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressekonferanse lørdag. Det er første gang på over to uker at antallet nye dødsfall i delstaten er under 550.

Cuomo sa videre at det daglig blir innlagt om lag 2.000 nye covid-19-syke pasienter på delstatens sykehus.

Noe bedring på akuttmottakene

Videre opplyste han at akuttmottakene er litt mindre overfylte nå enn tidligere, og det er også en liten nedgang i antall pasienter som blir intubert.

– Vi ser ikke en total overbelastning for akuttmottakene. Men det betyr ikke at de glade dagene er tilbake. Vi er ikke der at vi kan gjenåpne noe som helst akkurat nå, sa Cuomo.

– Det er på grunn av det vil alle har gjort for å flate ut kurven. Men det er ikke over ennå, sa guvernøren videre.

Hardest rammet

New York er den hardest rammede delstaten i USA med om lag 235.000 registrerte smittetilfeller og over 17.000 koronadødsfall. Det er langt flere enn den nest mest rammede delstaten, New Jersey, som har om lag 78.500 registrerte smittetilfeller og 3.800 dødsfall.

Mer enn 2.700 har dødd i delstatens pleiehjem, langt flere enn i noen andre delstater.

Pleiehjemmene er et «etegilde for viruset», sa Cuomo lørdag, og understreket at flere av dem er under hardt press på grunn av tynn bemanning, sykdom og at beboerne er gamle og skjøre.

I hele USA er det påvist nærmere 720.000 smittetilfeller og over 37.300 døde. USA er det landet som er verst rammet av pandemien, både i antall smittetilfeller og i antall dødsfall.

