Japanske sykehus avviser syke – mangler kapasitet

utenriks

I ett tilfelle skal en ambulanse ha kjørt rundt i flere timer og ha vært innom 80 sykehus med en mann med feber og pustevansker før et sykehus i sentrum av Tokyo endelig ville ta ham inn og behandle ham. En annen pasient fikk ikke behandling på sykehus for samme symptomer før ambulansemannskapene hadde vært i kontakt med over 40 sykehusmottak.

Den japanske foreningen for akuttmedisin bekrefter at mange akuttmottak avviser pasienter nå, inkludert personer med hjerteinfarkt, hjerneslag og ytre, fysiske skader.

Japan har til nå hatt relativt få smittetilfeller og dødsfall sammenlignet med Europa og USA, og det virket som landet hadde kontroll på smittesporingen, men nylige hopp i antall smittetilfeller har skapt bekymring, særlig fordi det ikke lenger er mulig å finne ut hvor smitten stammer fra.

Utbruddet viser en svakhet ved det ellers tilsynelatende velfungerende, lavkost helsevesenet i Japan: Det er mangel på sykehussenger, helsepersonell, medisinsk utstyr og verneutstyr.

Dermed blir enhver innleggelse av en person med koronavirus en belastning på helsevesenet og har bidratt til det som allerede omtales som en «kollaps i akuttmedisinen», i en felles uttalelse fra de akuttmedisinske legeforeningene i landet. De sier at dette er forløperen til en kollaps i det generelle helsevesenet.

Ifølge Worldometers natt til lørdag norsk tid er det nesten 10.000 smittetilfeller av koronavirus påvist i Japan nå, og 190 dødsfall knyttes til covid-19.

(©NTB)