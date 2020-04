Ebolamedisin viser lovende resultater mot koronavirus

utenriks

Det er STAT, en nettavis som spesialiserer seg på helsestoff, som kommer med nyheten.

STAT viser til et sykehus i Chicago der det er gjennomført forsøk med remdesivir, et legemiddel som i utgangspunktet ble utviklet for behandling av ebola.

Tidlige resultater viser nå at pasienter som har fått remdesivir, ser ut til å komme seg raskt.

Det fleste av de 125 pasientene med koronavirus som har deltatt i studien, har vært alvorlig syke. Remdesivir kan ifølge de tidlige funnene se ut til å ha hatt god effekt på feber og pustebesvær, og de fleste av pasientene er nå utskrevet. To av pasientene er døde.

Opplysningene kommer fram i et videoopptak som er lekket til STAT. Nettavisa understreker likevel at funnene kun er foreløpige, og at det fortsatt ikke kan fastslås sikkert hvilken effekt legemiddelet har.

Gilead Sciences, selskapet som produserer remdesivir, steg kraftig på børsen da nyheten ble kjent.

Også Norge gjør forsøk med ebolamedisinen. Testing av remdesivir på pasienter med koronavirus ble satt i gang ved Haukeland universitetssjukehus i slutten av mars.

