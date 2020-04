Duterte truer med militærbruk mot karantenebrudd

utenriks

I en TV-tale torsdag redegjorde Duterte for hvordan han ville sørge for at folk holdt fysisk avstand til hverandre.

Politiet opplyser at det er registrert 120.000 brudd på karantenebestemmelsene den siste måneden, inkludert folk som var ute for å se hanekamp eller var ute for å drikke.

– Politiet og hæren vil håndheve fysisk avstand og portforbud. Det vil de. Det er som en krigslov. Du bestemmer, jeg liker det ikke, sa Duterte og la til at han ble tvunget til det dersom folk ikke utviste selvdisiplin.

