Nye skogbranner ved Tsjernobyl

utenriks

Tre nye branner har oppstått i den radioaktive eksklusjonssonen rundt det ødelagte atomkraftverket i Tsjernobyl. Ifølge en kunngjøring fra ukrainske nød- og beredskapsmyndigheter torsdag er brannene små og utgjør ingen fare for mennesker.

De første brannene oppsto for halvannen uke siden innenfor den 2.600 kvadratkilometer store eksklusjonssonen. Tirsdag denne uken opplyste myndighetene at brannene var under kontroll.

Eksklusjonssonen ble etablert etter katastrofen i 1986. Området er stort sett ubefolket, men om lag 200 mennesker har fortsatt å bo innenfor sonen tross ordre om å forlate den.

