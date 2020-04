Guterres frykter følgene for verdens barn

utenriks

– Som følge av den globale resesjonen som nå skyter fart, kan ytterligere hundretusenvis av barn komme til å dø i 2020, sier Guterres.

Mellom 84 og 132 millioner mennesker kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien, halvparten av dem barn, anslår FN.

Syke barn vil i mindre grad få tilgang til helsetjenester, som nå er overveldet av koronapandemien, og vaksinasjonskampanjer mot polio og meslinger er i stor grad innstilt, påpeker FNs generalsekretær.

Trues av sult

Når barna ikke lenger går på skolen, samfunnet er stengt ned og den globale resesjonen blir stadig større, øker stressnivået i familiene. Barn er både ofre for, og vitner til vold og overgrep i hjemmet, sier Guterres.

Nesten halvparten av verdens barn får også skolemåltider, som for mange kanskje er det eneste faste måltidet de får. Nå må anslagsvis 1,5 milliarder skoleelever og studenter holds seg hjemme, og for mange øker da risikoen for underernæring.

– Vi må prioritere de mest sårbare, barn i konfliktsituasjoner, flyktningbarn og funksjonshemmede barn, sier Guterres.

Redd Barna gleder seg over Guterres' klare tale og frykter at en hel generasjon vil måtte lide under de langvarige konsekvensene av pandemien.

Må beskyttes

– Covid-19-utbruddet kan i løpet av noen måneder ødelegge de siste års framgang innenfor utdanning, beskyttelse, barnefattigdom og barnedødelighet. Det er helt avgjørende at vi ikke lar dette skje, sier Redd Barnas leder Inger Ashing.

– Sårbare helsesystemer må beskyttes slik at syke barn fortsatt kan bli behandlet for underernæring og sykdommer som malaria, lungebetennelse og difteri. Familier må få støtte fra sitt lands regjering slik at de ikke synker ned i fattigdom, og regjeringer må investere i utdanning og gi barn en trygg oppvekst, sier hun.

– Dersom ikke ledere på alle nivåer kommer sammen for å møte denne krisen, så vil ikke bare mange flere liv gå tapt, men millioner av barn vil også lide i årene som kommer. En slik framtid kan vi ikke akseptere, sier Ashing.

(©NTB)