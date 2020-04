EU-topp sier unnskyld til Italia

utenriks

– Det er sant at ingen var forberedt på dette, men også at altfor mange ikke var der i tide da Italia trengte hjelpe i starten, sa EU-kommisjonens president i et møte i EU-parlamentet torsdag.

Samtidig sier hun at unionen nå er blitt «et hjerte av solidaritet», der landene bistår hverandre med personell og utstyr. Hun mener EUs felles håndtering av krisen er den mest imponerende noe sted i verden.

– EU har gjort mer de siste fire ukene enn i de første fire årene av den forrige krisen, sier hun.

