NYT: 3.700 flere koronadødsfall i New York

Avisen viser til tall fra helsemyndighetene i byen, som har besluttet å inkludere også de som antas å ha dødd av covid-19, selv om de aldri har fått påvist smitte av koronaviruset.

Helsemyndighetene hadde imidlertid ikke oppdatert dødstallet på sin nettside sent tirsdag kveld, der det står at 6.589 er døde.

Ifølge The New York Times har over 10.000 mennesker mistet livet som følge av covid 19 i New York City.

Delstatsmyndighetene oppa tidligere tirsdag at det har funnet sted 10.834 koronarelaterte dødsfall i hele delstaten, 7.905 av dem i New York City.

