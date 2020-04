For andre dag på rad under 30 smittet i Sør-Korea

utenriks

Mandag ble det meldt om 27 nye smittede, opp fra 25 dagen før, ifølge helsemyndighetene i landet.

Det totale antall smittede i landet er 10.564, mens antall døde steg med 5 til 222. Av de 27 nye tilfellene er 12 personer som kom fra utlandet.

Det har vært en klart synkende tendens den siste måneden, etter at toppen ble nådd i slutten av februar med over 900 nye smittetilfeller på ett døgn.

Men helsemyndighetene er bekymret for at noen pasienter har fått covid-19 på nytt etter at de først var blitt friske. Totalt har 116 mennesker testet positivt etter å ha testet negativt.

Helsemyndighetene sjekker om de er smittet på nytt, eller om det er det samme viruset som er reaktivert, noe de har mest tro på.

(©NTB)