CDU utsetter trolig ledervalg

utenriks

Det opplyser nåværende partileder Annegret Kramp-Karrenbauer.

Den nye lederen vil være i en god posisjon til å bli Tysklands nye regjeringssjef, skriver The Guardian. Merkel, som har vært statsminister siden 2005, har sagt at hun ikke stiller til gjenvalg. Hun har nå sittet i fire perioder og vil ikke gå for en femte.

Partiet har fra før avlyst et ekstraordinært ledervalgsmøte i april, og Kramp-Karrenbauer sier det blir mer blir mer og mer sannsynlig at de ikke vil velge en ny leder før på landsmøtet i desember.

(©NTB)