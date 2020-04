22 forskere ut mot svenske myndigheters koronastrategi

utenriks

Forskerne oppfordrer i et debattinnlegg i Dagens Nyheter tirsdag politikerne til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tjenestepersoner uten evner til å forutse eller begrense epidemien, må de folkevalgte gripe inn, skriver de ifølge Aftonbladet, som har omtalt debattinnlegget.

Forskerne tar til orde for at Sverige bør endre strategi for å bekjempe koronautbruddet. Statistikk viser at det akkurat nå dør godt over ti ganger flere av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydelig strengere restriksjoner.

Forskerne skriver også Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfeller har hevdet at smittespredningen har flatet ut selv om det ikke har vært riktig.

– De vil ikke endre sine anbefalinger selv om Sveriges kurve begynner å skille seg radikalt fra sine naboland.

Folkhälsomyndigheten har så langt ikke kommentert anklagene i debattinnlegget.

(©NTB)