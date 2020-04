Turister tvunget til uvanlig straff i India

utenriks

Etter at en landsomfattende nedstengning ble innført i slutten av mars, har folk i India bare hatt lov å forlate sine hjem for å kjøpe mat eller medisiner.

Men en gruppe på ti turister fra Israel, Mexico, Australia og Østerrike ble tatt da de gikk tur i byen Rishikesh, og politiet tvang dem til å skrive setningen «Jeg respekterte ikke reglene for nedstengning, og det beklager jeg» 500 ganger.

Politibetjenten Vinod Sharma sier at rundt 700 turister i byen ikke respekterer reglene om ikke å forlate hotellene sine, og at han ila ti av dem den uvanlige straffen for å statuere et eksempel.

