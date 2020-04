Erdogan nekter Tyrkias innenriksminister å gå av

utenriks

Erdogan godtar ikke Soylus avskjedssøknad, og han forblir i stillingen, kunngjorde kommunikasjonsdepartementet søndag.

Soylu kunngjorde fredag 48 timers portforbud i Tyrkias 30 største byer med bare to timers varsel.

Det førte til at folk flommet ut i gatene for å handle nødvendige varer, og folkemengdene var ute av stand til å overholde påleggene om å holde avstand for å hindre virusspredning.

Regjeringen fikk skarp kritikk både i sosiale medier og fra opposisjonen for framgangsmåten. Mange mener den satte tusenvis av liv i fare.

– Må mitt land, som jeg aldri har ønsket å skade, og vår president, som jeg vil være trofast mot hele mitt liv, tilgi meg, skriver Soylu i en uttalelse da han søkte om å gå av.

