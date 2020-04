Nord-Korea med strengere koronatiltak

utenriks

Nord-Korea stengte raskt grensene etter at koronaviruset ble påvist i nabolandet Kina, og myndighetene og statlig medier har gjentatte ganger insistert på at landet er fritt for covid-19-sykdom.

I et møte med landets politiske ledelse besluttet Kim Jong-un å innføre strengere tiltak for å «beskytte livene og sikkerheten til vårt folk, slik at det kan holde ut med den verdensomspennende sykdommen», rapporterer det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Eksperter mener Nord-Korea er særlig sårbart på grunn av landets svake helsesystem, og avhoppere har beskyldt landet for å dekke over utbruddet.

