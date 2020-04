Dansk parti ber om at håndtrykkskravet droppes for nye statsborgere

utenriks

Under koronautbruddet i Danmark er folk blitt bedt om å hilse på andre måter enn å gi hverandre hånden.

Dermed er såkalte håndtrykksseremonier, der mennesker offisielt blir tildelt dansk statsborgerskap, blitt utsatt på anbefaling fra regjeringen.

Men det er urimelig og uholdbart, mener det venstreorienterte partiet Enhedslisten.

– Det er jo helt urimelig at vi vedtar lover som er umulig for borgere å overholde, sier talsmann Peder Hvelplund.

Statsminister Mette Frederiksen understreket den 6. mars at det fortsatt er slik at man må gi et håndtrykk for å få dansk statsborgerskap. Samme dag oppfordret utlendings- og integreringsdepartementet kommunene til å utsette de aktuelle seremoniene.

