EUs ledere skal holde video-toppmøte om krisepakken

utenriks

Det var sent torsdag kveld at EUs finansministre ble enige om en krisepakke på 500 milliarder euro som skal hjelpe landene som er hardt rammet av koronakrisen.

– Avtalen er et betydelig gjennombrudd, sier EU-president Charles Michel fredag.

– Tiden er inne for å legge grunnlaget for en robust opphenting av økonomien, sier han.

Krisepakken på 500 milliarder euro, tilsvarende om lag 5.556 milliarder norske kroner, er imidlertid mindre enn det mange analytikere mener trengs for å starte opp igjen den europeiske økonomien etter at koronakrisen er over.

Sterk uenighet

Forhandlingene pågikk i flere dager, og det var stor uenighet mellom flere av landene. Men det ble til slutt enighet etter at Nederland myknet opp i det avgjørende spørsmålet om landene som trenger hjelp, skulle tvinges til å gjennomføre økonomiske reformer og tilsyn i bytte mot hjelp.

Nederland blokkerte samtalene to dager tidligere da landet insisterte på at Italia og andre land som trenger hjelp, må levere på statlige mål som er satt, et krav Italia mente var hårreisende midt i en helsekrise.

Kompromisset ble at redningspakken øremerkes kostnader knyttet til koronakrisen. Nærmere 70.000 koronasmittede mennesker i Europa er døde.

Nord mot sør

Frankrike, Italia og Spania har imidlertid ikke fått gjennomslag for sitt krav om en felles ordning for låneopptak for landene i eurosonen.

Kravet gikk ut på at eurolandene må ta et felles ansvar for gjelden som opparbeides når EU skal bidra til å redde arbeidsplasser og bedrifter som risikerer å forsvinne som følge av pandemien. Tanken var at dette kunne skje ved opprettelse av en ny type obligasjoner.

Men Tyskland, Østerrike, Nederland og Finland er sterkt imot denne løsningen.

Spania, Italia og Frankrike er spesielt hardt rammet av koronapandemien, og flere politikere har advart om at hele EU-samarbeidet står i fare hvis ikke EUs medlemsland viser mer solidaritet.

