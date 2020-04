Studie: Virussmitten kom til New York fra Europa

utenriks

Nye studier viser at smitten trolig ble brakt til New York av reisende fra Europa flere uker før det første tilfellet av covid-19 ble påvist, skriver The New York Times.

To ulike forskningsmiljøer har studert ulike genanalyser tatt fra smittede i begynnelsen av mars og kommet til like konklusjoner.

Forskerne mener den skjulte spredningen av viruset kunne ha blitt oppdaget med utstrakt testing.

Den 31. januar ble det innført restriksjoner for reisende fra Kina. Først 11. mars ble det iverksatt lignende tiltak for reisende fra europeiske land. Da hadde allerede innbyggere i New York tatt med seg smitten hjem, skriver avisen.

(©NTB)