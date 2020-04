Uruguay tillater virusfaste cruisepassasjerer å reise hjem

utenriks

For seks passasjerer har tilstanden vært livstruende, og de behandles i hovedstaden Montevideo.

Cruiseskipet har ligget for anker utenfor kysten av Uruguay siden 27. mars.

Nå får om lag hundre passasjerer fra Australia reise hjem, og det forhandles om at personer fra New Zealand får reise med det samme flyet. Det kommer til å frakte både passasjerer som har testet positivt og negativt for covid-19-viruset.

Cruiseturistene fra Europa og USA må vente til de har testet negativt før det kan organiseres hjemreise for dem.

(©NTB)