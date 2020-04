Sju sivile meldes drept i angrep nord i Afghanistan

utenriks

Opprørerne bortførte de sivile tirsdag ettermiddag, og de ble senere drept, sier en lokal politisjef, Sayed Arif Iqbali. Han anklager Taliban for å stå bak.

Taliban har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Opprørsgruppa inngikk i slutten av februar en avtale med USA som innebærer at amerikanske styrker trekker seg ut av Afghanistan.

Men Taliban har nå meldt at avtalen er i ferd med å bryte sammen.

Også i Kandahar-provinsen sør i landet er det meldt om angrep. Tre barn ble drept og fem alvorlig såret av en bombekastergranat i Daman-distriktet tirsdag, ifølge en talsmann for provinsens guvernør.

Taliban anklager amerikanske styrker for å ha angrepet barna med en drone. En talsmann for de amerikanske styrkene avviser at det er brukt noen form for våpen i området.

