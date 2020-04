Taliban avbryter samtaler om fangeutveksling

utenriks

– Våre utsendinger vil ikke delta i resultatløse møter, sier en talsmann for Talibans politiske kontor i Qatar, Suhail Shaheen.

USA inngikk i februar en avtale med Taliban som åpner for amerikansk tilbaketrekning fra landet og direkte forhandlinger om en fredsavtale mellom opprørerne og regjeringen i Kabul.

Forhandlingene skulle etter planen ha startet i Oslo 10. mars, men president Ashraf Ghani har til nå nektet å gå med på punktet i avtalen om løslatelse av 5.000 Taliban-fanger.

Taliban, som har tilbudt seg å løslate 1.000 fanger, sier at fangeutveksling er en forutsetning for at de setter seg til forhandlingsbordet.

En delegasjon fra Taliban har den siste uka sittet i flere møter med regjeringen, men uten at det er oppnådd enighet.

– Fangeløslatelsen blir av stadig nye grunner utsatt, sier Suhail Shaheen.

Søndag advarte opprørsbevegelsen om at avtalen de har inngått med USA, nå er i ferd med å bryte sammen.

