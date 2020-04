Nasjonalforsamlingen i Iran gjenåpnet

utenriks

Over to tredeler av de 290 parlamentarikerne deltok på møtet, som var det første siden 25. februar. Forsamlingens president, Ali Larijani, var ikke til stede. Han er en av 31 parlamentarikere som har testet positivt for koronaviruset.

Under møtet ble det diskutert hvorvidt hele samfunnet bør stenges ned i en måned, men forslaget ble nedstemt i frykt for hvordan det vil påvirke landets allerede sanksjonsrammede økonomi.

Antall koronarelaterte dødsfall i Iran nærmer seg nå 4.000. Over 62.500 personer har fått påvist smitte. Mørketallene kan være store.

