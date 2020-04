Titusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb

utenriks

Over hele kontinentet opplever både små og store legesentre, spesialistgrupper og sykehus en kraftig inntektssvikt. Myndighetene har bedt dem om å utsette mer rutinemessige avtaler for å holde av sengeplasser til kommende covid 19- pasienter, men mange pasienter har også selv avlyst avtaler for å unngå å utsette seg for smittefare.

I Michigan har selskapene Mercy Health og Saint Joseph Mercy Health System, som driver åtte sykehus, varslet at de vil permittere 2.500 personer, mens andre blir omplassert internt.

Flere amerikanske spesialister på helsefaglige felt står nå uten jobb i et land og en verden som roper etter folk med relevant kompetanse.

– Jeg hadde aldri trodd det ville komme en dag da jeg som sykepleier skulle bli nødt til å til å melde meg som arbeidsledig, så dette er ganske surrealistisk for oss alle, sier Jess Poole som er anestesisykepleier i Pennsylvania.

Lavere lønn

Erlanger Health System, som driver seks sykehus i Tennessee og i Nord-Carolina, er et av selskapene som rammes hardt. Bare i forrige uke rapporterte de om inntektstap på flere millioner dollar.

Så langt er det ukjent hvordan den historisk store krisepakken på over 2.000 milliarder dollar, som ble vedtatt i senatet slutten av mars, vil komme helsebedriftene til gode.

Enkelte av institusjonene har prøvd å gjøre nedskjæringer rundt administrasjon og folk som ikke er ansatt i kliniske stillinger. Andre velger i stedet å kutte lønn eller arbeidstid for leger, sykepleiere og laboratorietektningere, mens andre igjen føler seg tvunget til å permittere dem eller si dem opp.

Minst 42.000 helsejobber borte

Offisielle tall fra fredag viste et fall på 42.000 jobber i helsesektoren, men tallene er usikre. Viruset begynte å påvirke økonomien og arbeidslivet først i midten av mars, og flere institusjoner holder informasjon om kutt og permitteringer for seg selv.

Men bare fra staten Minnesota er det kjent at 13.500 personer som på en eller annen måte jobber med helsetilbud, har meldt seg arbeidsledige.

10 millioner ledige i USA

Det offisielle tallet på amerikanere som har blitt arbeidsledige de to siste ukene, er nå 10 millioner. 6,6 millioner har meldt seg ledige bare den siste uken.

Økonomene tror ledigheten kan komme opp på et nivå som tilsvarer den store depresjonen på 1930-tallet.

Folk som jobber for det offentlige helseprogrammet Medicaid er spesielt bekymret for områder av USA der viruset fortsatt ikke har brutt ut for alvor, mens helsearbeidere er sagt opp eller permittert og derfor ikke så lett kan kalles tilbake til jobb.

Tiden vil vise om tilbud og etterspørsel møtes i landet med et helsevesen som i all hovedsak er privatdrevet.

