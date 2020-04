Le Maire: Frankrike går mot rekordstor resesjon

utenriks

Det verste året for fransk økonomi siden 1945 var året etter finanskrisen i 2008, da landets økonomi krympet med 2,2 prosent.

– I år havner vi trolig langt under minus 2,2 prosent, advarer Bruno Le Maire.

– Det viser hvilket økonomisk sjokk vi nå står overfor, sier han.

Franske myndigheter stengte ned det meste 17. mars og ba folk om å holde seg hjemme for å hindre spredning av koronaviruset. Epidemien har hittil kostet over 8.000 franskmenn liv.

Landets statistiske sentralbyrå Insee anslo i forrige måned at 35 prosent av all økonomisk aktivitet har stanset opp, og at landets bruttonasjonalprodukt vil bli redusert med 3 prosentpoeng for hver måned nedstengningen står ved lag.

(©NTB)