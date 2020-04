Danmark gjenåpner barnehager og småskolen etter påske

utenriks

De eldste elevene i grunnskolen, fra 6. til 10. trinn, må vente til 10. mai før de kan komme tilbake til skolen.

Frederiksen fastslo mandag kveld at tallene går riktig vei når det gjelder sykehusinnleggelser på grunn av koronaviruset.

Men hun understreket samtidig at tallene gjenspeiler smitteutbredelsen for tre-fire uker siden, og at det er helt avgjørende at folk fortsetter å holde avstand til hverandre.

– Det gjør denne sykdommen ekstra lumsk. For den kan lokke oss i en felle. Få oss til å tro at vi har styr på det. Få oss til å oppføre oss uforsiktig, sa Frederiksen før hun la til at bare en liten endring atferden, kan få store konsekvenser.

